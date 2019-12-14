السفارة السعودية في مصر تكشف ملابسات مقتل الحارثي

كشفت سفارة المملكة في مصر، ملابسات العثور على جثة المواطن «راجح الحارثي»، مقتولًا بعدة طعنات في القاهرة، مشيرة إلى أن الجريمة تمت بدافع السرقة وجرى ضبط مرتكبيها.

وحسبما نقلت وسائل إعلام، قالت سفارة المملكة، إنه تم العثور على جثة المواطن «راجح الحارثي» الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري ، مقتولًا بعدة طعنات في منطقة النزهة الجديدة بمدينة القاهرة، خلال زيارته لمصر.

ووفق السفارة فقد باشرت الأجهزة الأمنية المصرية، التحري عن ملابسات الجريمة، وتم ضبط مرتكبيها الاثنين، واللذان ارتكباها بدافع السرقة؛ حيث تم ضبط مبلغ نقدي بحوزتهما، وتولت النيابة المصرية التحقيق مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهما إلى المحاكمة.

وأكدت السفارة أنها تواصلت منذ اليوم الأول للحادث مع أسرة القتيل، وأطلعتهم على كل الإجراءات.