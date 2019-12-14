مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع الحقيبة الشتوية في 11 محافظة يمنية

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية مشروع الحقيبة الشتوية في 11 محافظة يمنية.

واستهدف المركز، 5,600 أسرة بواقع 33,600 فرد، في صنعاء، البيضاء، تعز، مأرب، الجوف، الضالع، شبوة، حضرموت، لحج، عدن، المهرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية.

ووجه وكيل محافظة لحج صلاح الداؤودي الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على دعمهم المستمر للشعب اليمني في مجال الإغاثة والإيواء.

وقال وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح إن مشروع الحقيبة الشتوية يستهدف بمأرب 2,300 أسرة نازحة من محافظات مأرب وصنعاء والجوف والبيضاء، مشيرًا إلى أن المحافظة يقطنها حاليًّا قرابة ثلاثة ملايين نازح يتوزعون على مراكز الإيواء، ويحتاجون إلى تخفيف معاناتهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وأوضح مدير الفريق الميداني لمشروع الحقيبة الشتوية سالم بامسلم، أن المشروع يتضمن توزيع 67,600 ألف قطعة، لكل أسرة 11 قطعة، تشمل البطانيات وسترات الأولاد والبنات، والملابس.