بالصور.. «وقت اللياقة» تختتم المعرض التوعوي بشأن أضرار المخدرات

اختتمت فعاليات المعرض التوعوي بأضرار المخدرات الذي نظمته شركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وشهد المعرض الذي أقيم لمدة ثلاثة أيام بنادي وقت اللياقة «فيتنس» فرع الغدير بالرياض، حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من زوار ومنسوبي ومشتركي وقت اللياقة.

وتضمنت الفعاليات، عرض معلومات عبر الشاشات التفاعلية، بشأن أعراض المخدرات وآثارها السلبية، بحضور خبراء من المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ لشرح أضرارها وتقديم الاستشارات والحلول اللازمة في حال الوقوع في التعاطي.

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وقدم مستشار الأمن والسلامة في وقت اللياقة وليد الطويل، درعًا تذكارية وشهادة شكر إلى يوسف الميمان، مدير إدارة المعارض والندوات بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وشهادات شكر وتقدير لكل من ساهم في إنجاح وتنظيم المعرض.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة علي الصقري، أن استضافة المعرض بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة، وحرصًا منها على تحقيق التكامل المجتمعي؛ لمعالجة قضايا كثيرة تهم فئات المجتمع كافة.

وأوضح الصقري أن القطاع الخاص، وتحديدًا المهتم منه بالرياضة له دور كبير في التعريف بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية الكبيرة على أفراد الأسرة والمجتمع كافة، مشيرًا إلى أن (لجام) منذ سنوات طويلة تضطلع بدورها في المشاركة في كل الفاعليات التي تستهدف نشر التوعية والإرشاد في القضايا التي تهم المجتمع السعودي.