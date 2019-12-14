بالفيديو.. مجهول يسطو على محل تجاري بالقويعية

أظهر مقطع مصور متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، قيام مجهول بالسطو على محل تجاري بمحافظة القويعية بمنطقة الرياض وسرقته. وأظهر المقطع الذي سجلته كاميرا المراقبة بالمحل التجاري بتاريخ 11 ديسمبر الجاري؛ قيام شخص يرتدي جلبابًا أبيض، وملامحه غير واضحة، بسرقة المحل، في غير وقت العمل؛ حيث لم يظهر بالمحل أي بائع أو مشترٍ.

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