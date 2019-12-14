السرقة هي الدافع وراء القتل
وكانت السفارة السعودية قد صرحت أنه بتاريخ الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري تم العثور على جثة المواطن راجح الحارثي مقتولا بطعنات عدة في منطقة النزهة الجديدة بمدينة القاهرة؛ إذ كان المواطن في زيارة لمصر. وقد باشرت الأجهزة المصرية المختصة على الفور التحري عن ظروف وملابسات الجريمة، والبحث عن مرتكبيها وتم العثور على الجانيين وأوضحت نتيجة التحقيقات أن الجريمة ارتكبت بدافع السرقة، حيث تم ضبط مبلغ نقدي بحوزة الجانيين إضافة إلى جهازي هاتف جوال يعودان للمجني عليه وتم إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وقد تواصلت السفارة السعودية منذ اليوم الأول للحادث مع أسرة القتيل وأطلعتهم على الإجراءات كافة، إضافة إلى قيام السفارة بإبلاغ الجهات المختصة بالسعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر مبارك الحارثي لـ "دوت الخليج": لن نتنازل عن حق راجح الشرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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