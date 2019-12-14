مبارك الحارثي لـ "دوت الخليج": لن نتنازل عن حق راجح الشرعي

أوضح مبارك صالح الحارثي، شقيق راجح الذي عثر عليه مقتولا بعدة طعنات في منطقة النزهة الجديدة شرق العاصمة المصرية، لـ"دوت الخليج" أن الحادثة تمت في شقة المغدور بالقاهرة وكانت بهدف السرقة، وأضاف مبارك أن شقيقه يعمل في الدفاع المدني بجدة وهو غير متزوج وذهب للقاهرة بهدف علاج أسنانه، وحول صحة القبض على الجناة، قال الحارثي إن السفارة تواصلت معه وأبلغته بالقبض عليهم، وأكد الحارثي أن القصاص هو الأمر الذي يرغبونه، وأعرب عن ثقة أقارب القتيل في السفارة السعودية والجهات ذات العلاقة في المملكة، بأنهم لن يتركوا حق شقيقه، وأن أهل القتيل لن يتنازلون عن دم أخيهم، المغدور به، موضحا أنه تم استلام جثمان الفقيد وسيدفن بمكة المكرمة فجر اليوم السبت.

السرقة هي الدافع وراء القتل

وكانت السفارة السعودية قد صرحت أنه بتاريخ الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري تم العثور على جثة المواطن راجح الحارثي مقتولا بطعنات عدة في منطقة النزهة الجديدة بمدينة القاهرة؛ إذ كان المواطن في زيارة لمصر. وقد باشرت الأجهزة المصرية المختصة على الفور التحري عن ظروف وملابسات الجريمة، والبحث عن مرتكبيها وتم العثور على الجانيين وأوضحت نتيجة التحقيقات أن الجريمة ارتكبت بدافع السرقة، حيث تم ضبط مبلغ نقدي بحوزة الجانيين إضافة إلى جهازي هاتف جوال يعودان للمجني عليه وتم إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وقد تواصلت السفارة السعودية منذ اليوم الأول للحادث مع أسرة القتيل وأطلعتهم على الإجراءات كافة، إضافة إلى قيام السفارة بإبلاغ الجهات المختصة بالسعودية.