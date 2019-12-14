الأداء والانضباط يحددان المكلفين بالعمل في الحج

حددت وزارة الحج والعمرة 3 معايير لتكليف الموظفين لأعمال الحج القادم 1441 وهي مستوى أداء فعال خلال العام وعدم وجود 5 أيام غياب بدون عذر، إضافة إلى عدم صدور عقوبات إدارية خلال العام.

توفير الأمن

بحسبِ وزارة الحج والعمرة يتمتع الحجاج بخدمات السكن والنقل والإعاشة وخدمات مؤسسات أرباب الطوائف، إذ تقوم وزارة الحج والعمرة بالإشراف على هذه الخدمات بشكل مباشر خاصةً خدمات تفويج الحجاج بجميع مراحلها التي تعد إحدى الخدمات الهامة في تنظيم وجدولة وإدارة الحشود، وأيضاً هناك خدمات تقدمها جهات حكومية أخرى مثل الخدمات الصحية والبيئية والأمنية واللوجستية التي تصب جميعها في توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن الكرام.

خدمات رئيسية

أوضحت إحصاءات العاملين في الحج الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن 47 جهة حكومية وأهلية في المملكة كلفت 350830 رجلاً وامرأة من العاملين لديها لتقديم كافة الخدمات للحجاج خلال موسم 1440، من بينهم 336250 رجلاً، 14580 امرأةً، قدّموا 335 خدمة رئيسية في الموسم.

أبرز معايير التكليف لأعمال الحج

مستوى أداء فعال خلال العام

عدم صدور عقوبات إدارية خلال العام

الرجال

336250

النساء

14580

المجموع الكلي 350830

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عدد الجهات 47

العدد الكلي للخدمات الرئيسية 335

العاملون بحسب نوع الخدمة

الإشراف والمتابعة 6336

الحج العامة 257763

الحج الصحية 30908

نقل الحجاج 38750

الاتصالات وتقنية المعلومات

7098

المتطوعون

9975

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