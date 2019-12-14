الأداء والانضباط يحددان المكلفين بالعمل في الحج

توفير الأمن
بحسبِ وزارة الحج والعمرة يتمتع الحجاج بخدمات السكن والنقل والإعاشة وخدمات مؤسسات أرباب الطوائف، إذ تقوم وزارة الحج والعمرة بالإشراف على هذه الخدمات بشكل مباشر خاصةً خدمات تفويج الحجاج بجميع مراحلها التي تعد إحدى الخدمات الهامة في تنظيم وجدولة وإدارة الحشود، وأيضاً هناك خدمات تقدمها جهات حكومية أخرى مثل الخدمات الصحية والبيئية والأمنية واللوجستية التي تصب جميعها في توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن الكرام.
خدمات رئيسية
أوضحت إحصاءات العاملين في الحج الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن 47 جهة حكومية وأهلية في المملكة كلفت 350830 رجلاً وامرأة من العاملين لديها لتقديم كافة الخدمات للحجاج خلال موسم 1440، من بينهم 336250 رجلاً، 14580 امرأةً، قدّموا 335 خدمة رئيسية في الموسم.
أبرز معايير التكليف لأعمال الحج
مستوى أداء فعال خلال العام
عدم صدور عقوبات إدارية خلال العام
الرجال
336250
النساء
14580
المجموع الكلي 350830
عدد الجهات 47
العدد الكلي للخدمات الرئيسية 335
العاملون بحسب نوع الخدمة
الإشراف والمتابعة 6336
الحج العامة 257763
الحج الصحية 30908
نقل الحجاج 38750
الاتصالات وتقنية المعلومات
7098
المتطوعون
9975
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