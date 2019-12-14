5 مطالب على طاولة رئيس بلدي أبوعريش الجديد

في الوقت الذي انتخب أعضاء المجلس البلدي، العضو ناصر الشريف رئيسا للمجلس بأبوعريش، في فترته الثالثة، طالب أهالي المحافظة الرئيس الجديد بإعادة الثقة في المجلس، بعد أن خيّب المجلس السابق آمال الأهالي في تحقيق كثير من المطالب.

ملفات التطوير

طالب الأهالي، الشريفَ بإعادة فتح ملفات تطوير المحافظة والقرى، ومتابعة خطط التنفيذ، والوقوف على المشاريع، وتنشيط الجولات الميدانية. مشيرين إلى أن مداخل الأحياء تفتقر إلى صيانة السفلتة، إلى جانب الحاجة إلى الإنارة، وتنفيذ كثير من المشاريع، مؤكدين ثقتهم واعتزازهم برئيس المجلس الجديد، لما عرف عنه من قدرات، وتجاوب كبير.

الفترة الثانية

انتخب أعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة أبوعريش، ناصر الشريف، رئيسا للفترة الثالثة من الدورة الثالثة، وإبراهيم عقيشي نائبا للرئيس، وتأتي هذه الانتخابات بناء على نظام المجالس البلدية، الذي ينص على إجراء انتخابات بعد انتهاء السنتين من الفترة الثانية، والتي تنتهي بنهاية السنة المالية.

وأكد الشريف أنهم يسعون إلى تقديم أفضل الخدمات للأحياء السكنية في محافظة أبوعريش، والقرى التابعة لها، مشيرا إلى أن الوقوف على احتياجات الأهالي وتلبيتها ستكون محور اهتمام المجلس البلدي، منوها إلى التنسيق الكامل مع بلدية المحافظة.