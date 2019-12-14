حملة لردم المستنقعات ومعالجة التشوه بالقفل

نفذت فرق الصيانة بقسم الكهرباء والقسم الفني في بلدية مركز القفل بجازان حملة صيانة ميدانية لمتابعة أعطال الإنارة وإصلاح التشوهات البصرية ومعالجة مشاكل الطرق في شوارع المركز والقرى التابعة له بمتابعةٍ مباشرة وتوجيهٍ من رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي.

وأوضح رئيس القسم الفني بالبلدية متعب مرير أنه وبناءً على التوجيهات استنفر القسم جهوده لتنفيذ إصلاحات شاملة لأعطال الإنارة وحفريات الطرق وردم المستنقعات وإزالة مظاهر التشوه البصري، وذلك بتوزيع فرق الكهرباء من أجل عمل الفحوصات على الإنارة التالفة واستبدالها، إضافة إلى متابعة مستنقعات المياه التي خلّفتها الأمطار والعمل على ردمها وتسوية الطرقات وإصلاح تشققاتها وذلك ضمن الأعمال اليومية التي يقوم بها القسم الفني بالبلدية، مضيفا أنه تم حصر الأعمال المبدئية للطرقات والممرات المتشققة داخل المركز وقراها ليجري معالجتها من قِبل الفرق المختصة.

وأكد رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي أن هذه الأعمال تأتي ضمن الأعمال الميدانية اليومية لأقسام البلدية لأجل الحفاظ على المنظر العام للمركز وقراه، داعيا الأهالي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو قصور حتى تتم معالجة الأمر من قِبل المختصين والوقوف ميدانيًا لمتابعة كل ما من شأنه الحفاظ على شوارع المركز، وفق التوجيهات والمتابعة من قبل أمين منطقة جازان الذي يحث دائمًا على خدمة المواطن ومتابعة كل ما يوفر له سبل الراحة.

أبرز الإصلاحات المُنفذة

ردم المستنقعات

إنارة عدد

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من الشوارع

صيانة أجهزة الإنارة التالفة

تشذيب الأشجار

إصلاح حفريات الطرق والشوارع