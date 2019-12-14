السعودية اليوم / السفير الفنلندي يشيد بالمستوى المتطور لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور



الرياض 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

أشاد سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة آنتي روتوفيوري بما رآه في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، وذلك في زيارة أجراها اليوم الجمعة للمهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.

وتجول السفير الفنلندي برفقة زوجته في أركان المهرجان، واطلع على مقر سباق الملواح 400 متر، والذي يقطع فيه الصقر هذه المسافة بسرعة، ويتوج فيها أسرع الصقور.

وأبدى روتوفيوري إعجابه بآلية رصد الزمن الذي قطعه الصقر، والرادارات والأجهزة المتقدمة المستخدمة لقياس المسافة، كما اطلع على الاستعدادات التي وضعها نادي الصقور السعودي لمسابقة المزاين، والمعايير السبعة الدقيقة التي وضعها النادي لاختيار أجمل صقر، مشيدًا بالمستوى المتطور الذي وصله المهرجان في نسخته الثانية، ليصبح المهرجان الأكبر من نوعه عالمًّيا.

يذكر أن مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تستمر حتى الاثنين المقبل، في حين تختتم مسابقة المزاين فعالياتها غدًا السبت.

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23:26ت م

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