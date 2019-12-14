

صامطة ١٦ ربيع الثاني١٤٤١هـ الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ م واس

أدّى وكيل محافظة صامطة موسى بن يحي عواف ورئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي ، بعد صلاة عصر اليوم بجامع القفل بمحافظة صامطة ، صلاة الميت على شهيد الواجب جندي أول يحي علي محنشي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وقدم وكيل محافظة صامطة التعازي لوالد وذوي الشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وكان قد أدى الصلاة مع وكيل محافظ صامطة عدد من ضباط القوات المسلحة، ومديرو الإدارات الحكومية، ومشائخ وأهالي المحافظة.

// انتهى //

23:04ت م

0134





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل محافظة صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد "المحنشي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.