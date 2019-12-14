السعودية اليوم / الأمين العام لجامعة الدول العربية يهنئ الجزائر ورئيسها المنتخب بنجاح الانتخابات الرئاسية



القاهرة 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجزائر بنجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت، أمس، وأسفرت عن الإعلان عن فوز المرشح عبدالمجيد تبون بمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت الأمانة العامة في بيان اليوم، إن أبو الغيط توجه بالتهنئة الخالصة إلى الرئيس المنتخب، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه، معربًا عن ثقته في استمرار الجزائر في دعم مسيرة العمل العربي المشترك تحت قيادتها الجديدة.

وعبّر الأمين العام عن أطيب أمنياته للجزائر بالاستقرار والتنمية والتقدم ولتظل أحد الدعائم الأساسية للعمل العربي المشترك.

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21:31ت م

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