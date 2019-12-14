شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة شاب من مستنقع في حائل والان نبدء بالتفاصيل

انتشل الدفاع المدني بحائل جثة أحد الشباب من مستنقع مائي داخل تجاويف صخرية، وسط الجبال غرب حائل. وكان الدفاع المدني تلقى بلاغًا، حول غرق شاب داخل مستنقع مائي، وأسرعت فرق الإنقاذ على الفور إلى مكان الحادث، وتمكنت من استخراج الشاب المتوفي.

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