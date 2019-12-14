للمرة الثالثة خلال شهر.. نمر سومطري يقتل مزارعا في إندونيسيا

قتل نمر سومطري مزارعا إندونيسيا، الجمعة، ما يرفع عدد ضحايا هذا النوع المهدد بالاندثار إلى 3 قتلى في أقل من شهر.

وأعلنت الشرطة الإندونيسية أن النمر هاجم المزارع (55 عاما) في مزرعة بن تقع في محافظة سومطرة الجنوبية، وصرخ شخص يرافق المزارع عاليا لتنبيهه باقتراب الحيوان المفترس لكن دون جدوى.

وقال فيري هاراهاب مسؤول الشرطة المحلي "فجأة انقض النمر على الضحية".

وأتت هذه الحالة بعد أسبوع على هجوم مماثل وقع في منطقة قريبة على مزارع آخر في محيط باجرالام.

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وفي نوفمبر/تشرين الثاني مزقت نمور مزارعا وجرحت سائحين إندونيسيين خلال حادثين منفصلين وقعا في الإقليم نفسه.

وحمل مسؤول الهيئة المحلية لحفظ النمور مارتياليس بوسبيتو النشاطات البشرية المفرطة مسؤولية القضاء على مواطن النمور الطبيعية.

وأوضح "لا يمكن طرد النمور من الأدغال، لأنها موطنها الطبيعي وينبغي على البشر الابتعاد عنها".

وتنتشر المواجهات بين الحيوانات والبشر في إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا، خصوصا في المناطق التي تشهد قطعا لأشجار الغابات المطيرة لزراعة أشجار النخيل المدر للزيت، ما يقضي على المواطن الطبيعية للحيوانات.

وتعتبر نمور سومطرى مهددة جدا حسب الاتحاد الدولي، لحفظ الطبيعة مع وجود أقل من 400 منها فقط في البرية.