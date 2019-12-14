، مليشيا الحوثي الإرهابية تنهب قافلة إمداد تابعة للصليب الأحمر بالحديدة ،

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منعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران فريقًا تابعًا لمنظمة الصليب الأحمر الدولي من الدخول إلى مدينة الدريهمي بعد الاتفاق على إدخال الفريق قافلة إغاثة، واللقاء بالمدنيين المحاصرين بالمدينة الواقعة جنوب محافظة الحديدة الساحلية باليمن.
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قامت بعد عملية المنع بالاستيلاء على المساعدات الإغاثية التي كان ينوي فريق الصليب الأحمر تقديمها للمدنيين.
وبحسب المركز فإن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوات يمنية مشتركة سهلت مرور القافلة في مناطق سيطرتهم بحسب الاتفاق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لكن الأخيرة تخلفت، ومنعت الفريق من الدخول خشية انكشاف حقيقة إجرامهم بحق 80 مدنيًّا، تحتجزهم لاتخاذهم دروعًا بشرية.ميليشيا الحوثي الإرهابية منظمة الصليب الأحمر الدولي
مليشيا الحوثي الإرهابية تنهب قافلة إمداد تابعة للصليب الأحمر بالحديدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-13
منعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران فريقًا تابعًا لمنظمة الصليب الأحمر الدولي من الدخول إلى مدينة الدريهمي بعد الاتفاق على إدخال الفريق قافلة إغاثة، واللقاء بالمدنيين المحاصرين بالمدينة الواقعة جنوب محافظة الحديدة الساحلية باليمن.
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قامت بعد عملية المنع بالاستيلاء على المساعدات الإغاثية التي كان ينوي فريق الصليب الأحمر تقديمها للمدنيين.
وبحسب المركز فإن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوات يمنية مشتركة سهلت مرور القافلة في مناطق سيطرتهم بحسب الاتفاق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لكن الأخيرة تخلفت، ومنعت الفريق من الدخول خشية انكشاف حقيقة إجرامهم بحق 80 مدنيًّا، تحتجزهم لاتخاذهم دروعًا بشرية.
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
11:10 PM
انكشفت حقيقة إجرامهم بحق 80 مدنيًّا تحتجزهم لاتخاذهم دروعًا بشرية
منعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران فريقًا تابعًا لمنظمة الصليب الأحمر الدولي من الدخول إلى مدينة الدريهمي بعد الاتفاق على إدخال الفريق قافلة إغاثة، واللقاء بالمدنيين المحاصرين بالمدينة الواقعة جنوب محافظة الحديدة الساحلية باليمن.
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قامت بعد عملية المنع بالاستيلاء على المساعدات الإغاثية التي كان ينوي فريق الصليب الأحمر تقديمها للمدنيين.
وبحسب المركز فإن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوات يمنية مشتركة سهلت مرور القافلة في مناطق سيطرتهم بحسب الاتفاق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لكن الأخيرة تخلفت، ومنعت الفريق من الدخول خشية انكشاف حقيقة إجرامهم بحق 80 مدنيًّا، تحتجزهم لاتخاذهم دروعًا بشرية.
، مليشيا الحوثي الإرهابية تنهب قافلة إمداد تابعة للصليب الأحمر بالحديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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