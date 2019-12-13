شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب الشرقية يحجب الرؤية حتى الصباح والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد، من ضباب مصحوب بتدني في مدى الرؤية على المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن هذه الحالة بدأت بعد منتصف اليوم السبت، وتستمر حتى التاسعة صباحًا.

وتشمل مناطق التحذير، وفق الهيئة، الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، وبقيق، وأهابت بالجميع توخى الحيطة والحذر خاصة أثناء القيادة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.