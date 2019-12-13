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ضباب الشرقية يحجب الرؤية حتى الصباح

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حذرت هيئة الأرصاد، من ضباب مصحوب بتدني في مدى الرؤية على المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن هذه الحالة بدأت بعد منتصف اليوم السبت، وتستمر حتى التاسعة صباحًا.

وتشمل مناطق التحذير، وفق الهيئة، الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، وبقيق، وأهابت بالجميع توخى الحيطة والحذر خاصة أثناء القيادة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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