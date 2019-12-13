شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب الشرقية يحجب الرؤية حتى الصباح والان نبدء بالتفاصيل
وتشمل مناطق التحذير، وفق الهيئة، الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، وبقيق، وأهابت بالجميع توخى الحيطة والحذر خاصة أثناء القيادة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
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