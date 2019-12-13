شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة صامطة يؤدي الصلاة على الشهيد «المحنشي» والان نبدء بالتفاصيل
وقدم وكيل محافظة صامطة، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
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