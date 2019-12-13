وفاة شاب سقط في مستنقع مائي غرب #حائل

2019-12-13

متابعات الخليج 365 - حائل

باشر الدفاع المدني في منطقة حائل بلاغًا يفيد بسقوط شاب في مستنقع مائي غرب حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل، المقدم نافع الحربي، أن فرق الإنقاذ والغواصين باشرت بلاغًا عن احتمال سقوط شاب في مستنقع مائي ضمن تجاويف صخرية وسط الجبال غرب حائل، وبعد البحث في المستنقعات عُثر عليه في إحداها، وتم إخراجه متوفى وسُلّم لجهة الاختصاص.

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وأضاف الحربي أن فريق عون التطوعي شارك في أعمال البحث.

وعبرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة عن تعازيها لذوي المتوفى، راجين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

وأهاب الدفاع المدني بهواة الرحلات البرية بضرورة توخي الحيطة والبعد عن مواطن الخطر والحذر من العيون المائية المغمورة بالمياه.

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