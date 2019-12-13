قرقاش عن أرامكو : حسابات #الرياض والسوق تغلبت على الرياح المعاكسة

2019-12-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن شركة أرامكو تتربع الصدارة كالشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية.

Advertisements

وقال قرقاش في تغريدة له عبر تويتر: إن هذا إنجاز لرؤية السعودية المستقبلية بامتياز، كما أنه مفخرة لجميع الدول في الخليج.

وتابع قرقاش: حسابات الرياض والسوق تغلبت على الرياح المعاكسة وتشكيك المشككين، نسعد بنجاحات السعودية ونعدها روافع لاقتصاد المنطقة.

شارك الخبر







