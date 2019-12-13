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قرقاش عن أرامكو : حسابات #الرياض والسوق تغلبت على الرياح المعاكسة
أكد أن هذا إنجاز لرؤية السعودية المستقبلية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن شركة أرامكو تتربع الصدارة كالشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية.
وقال قرقاش في تغريدة له عبر تويتر: إن هذا إنجاز لرؤية السعودية المستقبلية بامتياز، كما أنه مفخرة لجميع الدول في الخليج.
وتابع قرقاش: حسابات الرياض والسوق تغلبت على الرياح المعاكسة وتشكيك المشككين، نسعد بنجاحات السعودية ونعدها روافع لاقتصاد المنطقة.
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