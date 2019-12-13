شكرا لقرائتكم خبر عن حائل: انتشال جثة شاب من مستنقع مائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

انتشلت فرق الدفاع المدني اليوم (الجمعة)، جثة شاب من مستنقع مائي وسط تجويفات صخرية غربي حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أن فرق الإنقاذ والغواصين باشرت بلاغاً عن احتمال سقوط شاب في مستنقع مائي ضمن تجاويف صخرية وسط الجبال غربي حائل.

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وأضاف: «بعد البحث في المستنقعات عُثر عليه في إحداها وتم إخراجه متوفى وسلم لجهة الاختصاص، بمشاركة فريق عون التطوعي».

وعبرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة عن تعازيها لذوي المتوفى، راجين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

وأهاب الدفاع المدني بهواة الرحلات البرية توخي الحيطة والبعد عن مواطن الخطر، والحذر من العيون المائية المغمورة بالمياه.