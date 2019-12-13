السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة سيلتئم عاشقوا الإبداع مساء الخميس القادم 19 ديسمبر الموافق 22 ربيع الثاني بإذن الله في أمسية شعرية بمركز الملك فهد الثقافي تنظمها مجموعة شركات أنوفا وشركة جملون وشركة ترجمة ومنصّة أريد بالتعاون مع وزارة الثقافة ، ويشارك فيها الشعراء : سارة الزين من لبنان ، و د . فواز اللعبون ، والشاعر عبدالله بن بيلا ، والشاعر الشاب عبدالرحمن محرق من جازان ، وصرحت المهندسة نوف الجريوي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ( أنوفا ) بأن هذه الأمسية تأتي تمشيًا مع قيمة الإبداع ودور القطاع الخاص الثقافي في دعم اللغة الشاعرة الراقية وتزامنًا مع الاحتفاء بيوم اللغة العربية العالمي ، وذكرت المهندسة نوف الجريوي بأنه تم توجيه الدعوة للمثقفين والمثقفات ومحبي الشعر ومحباته لحضور هذه الأمسية والتفاعل مع مبدعيها ومبدعاتها. صور : Advertisements سارة الزين فواز اللعبون عبدالله بن بيلا عبدالرحمن محرق



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مساء الخميس بمركز الملك فهد الثقافي أمسية شعرية للشعراء سارة الزين واللعبون وبن بيلا ومحرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.