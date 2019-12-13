، حكم مباراة الهلال والترجي "تشيلي" متهم ببيع المباريات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكم التشيلي روبرتو توبار إدارة مواجهة الهلال والترجي التونسي ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية 2019، التي تحتضنها العاصمة القطرية حتى 21 من ديسمبر الجاري.
ويُعتبر التشيلي من الحكام المشهورين في أمريكا الجنوبية؛ إذ أشرف على العديد من المباريات المهمة في بطولات قارية ودولية عدة. وعلى الرغم من تميزه في مجال التحكيم إلا أنه يمتلك سمعة سيئة، أثرت كثيرًا في مشواره التحكيمي؛ إذ شارك في واحدة من أشهر فضائح تشيلي في موسم 2012-2013 عندما تم توقيفه لمدة 8 أشهر بعد مشاركته في تكوين منظمة سرية للمراهنات بحضور عدد كبير من الحكام، لكنه عاد إلى التألق بعد انتهاء فترة إيقافه، وتمكن من الحصول مجددًا على الشارة الدولية؛ لتمنحه قيادة العديد من المباريات المهمة، أبرزها نهائي كوبا سود أمريكانا 2018 و2019، إضافة إلى نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل وبيرو، ونهائي ليبرتادوريس بين فلامنغو وريفربليت 2019.
ويشتهر صاحب الـ41 عامًا بإشهار البطاقات الصفراء، ويُطلق عليه لقب "السفاح".الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2019 الهلال الترجي
حكم مباراة الهلال والترجي "تشيلي" متهم ببيع المبارياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-13
أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكم التشيلي روبرتو توبار إدارة مواجهة الهلال والترجي التونسي ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية 2019، التي تحتضنها العاصمة القطرية حتى 21 من ديسمبر الجاري.
ويُعتبر التشيلي من الحكام المشهورين في أمريكا الجنوبية؛ إذ أشرف على العديد من المباريات المهمة في بطولات قارية ودولية عدة. وعلى الرغم من تميزه في مجال التحكيم إلا أنه يمتلك سمعة سيئة، أثرت كثيرًا في مشواره التحكيمي؛ إذ شارك في واحدة من أشهر فضائح تشيلي في موسم 2012-2013 عندما تم توقيفه لمدة 8 أشهر بعد مشاركته في تكوين منظمة سرية للمراهنات بحضور عدد كبير من الحكام، لكنه عاد إلى التألق بعد انتهاء فترة إيقافه، وتمكن من الحصول مجددًا على الشارة الدولية؛ لتمنحه قيادة العديد من المباريات المهمة، أبرزها نهائي كوبا سود أمريكانا 2018 و2019، إضافة إلى نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل وبيرو، ونهائي ليبرتادوريس بين فلامنغو وريفربليت 2019.
ويشتهر صاحب الـ41 عامًا بإشهار البطاقات الصفراء، ويُطلق عليه لقب "السفاح".
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
10:54 PM
أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكم التشيلي روبرتو توبار إدارة مواجهة الهلال والترجي التونسي ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية 2019، التي تحتضنها العاصمة القطرية حتى 21 من ديسمبر الجاري.
ويُعتبر التشيلي من الحكام المشهورين في أمريكا الجنوبية؛ إذ أشرف على العديد من المباريات المهمة في بطولات قارية ودولية عدة. وعلى الرغم من تميزه في مجال التحكيم إلا أنه يمتلك سمعة سيئة، أثرت كثيرًا في مشواره التحكيمي؛ إذ شارك في واحدة من أشهر فضائح تشيلي في موسم 2012-2013 عندما تم توقيفه لمدة 8 أشهر بعد مشاركته في تكوين منظمة سرية للمراهنات بحضور عدد كبير من الحكام، لكنه عاد إلى التألق بعد انتهاء فترة إيقافه، وتمكن من الحصول مجددًا على الشارة الدولية؛ لتمنحه قيادة العديد من المباريات المهمة، أبرزها نهائي كوبا سود أمريكانا 2018 و2019، إضافة إلى نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل وبيرو، ونهائي ليبرتادوريس بين فلامنغو وريفربليت 2019.
ويشتهر صاحب الـ41 عامًا بإشهار البطاقات الصفراء، ويُطلق عليه لقب "السفاح".
، حكم مباراة الهلال والترجي "تشيلي" متهم ببيع المباريات ،
المصدر : الخليج 365
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