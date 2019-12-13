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التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية البلجيكية فيرونيك جستان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة بروكسل.
وناقش الدكتور العواد جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، التي تضمنت إصدار 60 قراراً في جميع جوانب حقوق الإنسان، إضافة إلى بحث آفاق التعاون وسبل تعزيزها وتوطيدها بين الهيئة وإدارة حقوق الإنسان بالوزارة، إلى جانب تبادل الخبرات والتنسيق للوصول إلى تطلعات المملكة وقيادتها الرشيدة.
وأوضح العواد أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.هيئة حقوق الإنسان رئيس هيئة حقوق الإنسان
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441 11:34 PM
استعرض الإصلاحات التي شهدتها المملكة في هذا المجال
التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية البلجيكية فيرونيك جستان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة بروكسل.
وناقش الدكتور العواد جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، التي تضمنت إصدار 60 قراراً في جميع جوانب حقوق الإنسان، إضافة إلى بحث آفاق التعاون وسبل تعزيزها وتوطيدها بين الهيئة وإدارة حقوق الإنسان بالوزارة، إلى جانب تبادل الخبرات والتنسيق للوصول إلى تطلعات المملكة وقيادتها الرشيدة.
وأوضح العواد أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
، "العواد" يبحث سبل التعاون مع مديرة حقوق الإنسان البلجيكية ،
المصدر : الخليج 365
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