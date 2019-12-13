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كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق الشميسي - الكر (طريق غير المسلمين )، حيث بلغ طول الطريق7 كم.
وكانت وزارة النقل قد نشرت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على تويتر صور أعمال المشروع في المرحلة الثانية لازدواج الطريق على مساحة 2.6 كم بنسبة إنجاز 4%، والمرحلة الثالثة للمشروع بطول 9.9 كلم بنسبة إنجاز 13.5% والمرحلة الرابعة بطول 2.4 كلم وبنسبة إنجاز 1% من مشروع ازدواج الطريق.
طريق الشميسي - الكر مكة المكرمة
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441 11:05 PM
"النقل" أعلنت عن بدء تنفيذ أعمال المراحل الثانية والثالثة والرابعة للمشروعإمارة مكة: انتهاء المرحلة الأولى لازدواج طريق "الشميسي - الكر" بطول 7 كم
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق الشميسي - الكر (طريق غير المسلمين )، حيث بلغ طول الطريق7 كم.
وكانت وزارة النقل قد نشرت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على تويتر صور أعمال المشروع في المرحلة الثانية لازدواج الطريق على مساحة 2.6 كم بنسبة إنجاز 4%، والمرحلة الثالثة للمشروع بطول 9.9 كلم بنسبة إنجاز 13.5% والمرحلة الرابعة بطول 2.4 كلم وبنسبة إنجاز 1% من مشروع ازدواج الطريق.
، إمارة مكة: انتهاء المرحلة الأولى لازدواج طريق "الشميسي - الكر" بطول 7 كم ،
المصدر : الخليج 365
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