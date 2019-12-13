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لازالت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة حتى هذه اللحظات، تغلق "عقبة حزنه" بعد تساقط صخور بأحجام كبيرة، من بعد ظهر أمس الخميس حتى هذه اللحظات.
وباشرت إدارة مرور الباحة، الوقوف على الموقع واستدعت الجهات ذات العلاقة والتي تولت إزالة الصخور، والقيام بأعمال إعادة ترميم الطريق المتضرر.
يذكر أن الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة الباحة، تسببت في إغلاق عدد من العقبات التي في الباحة، حيث أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة، العقبات المتضررة من تساقط الصخور وإعادة فتحها خلال موجة الامطار الماضية قرابة 22 مرة، لضمان سلامة مستخدميها، فيما استمر إغلاق عقبة حزنه مدة قاربت من 40 ساعة.
عقبة حزنه الباحة
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441 10:54 PM
أعمال الصيانة لا زالت مستمرةشاهد .. صخور كبيرة تواصل إغلاق "عقبة حزنه" في الباحة
لازالت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة حتى هذه اللحظات، تغلق "عقبة حزنه" بعد تساقط صخور بأحجام كبيرة، من بعد ظهر أمس الخميس حتى هذه اللحظات.
وباشرت إدارة مرور الباحة، الوقوف على الموقع واستدعت الجهات ذات العلاقة والتي تولت إزالة الصخور، والقيام بأعمال إعادة ترميم الطريق المتضرر.
يذكر أن الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة الباحة، تسببت في إغلاق عدد من العقبات التي في الباحة، حيث أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة، العقبات المتضررة من تساقط الصخور وإعادة فتحها خلال موجة الامطار الماضية قرابة 22 مرة، لضمان سلامة مستخدميها، فيما استمر إغلاق عقبة حزنه مدة قاربت من 40 ساعة.
، شاهد .. صخور كبيرة تواصل إغلاق "عقبة حزنه" في الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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