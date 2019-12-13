شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن قرارًا حاسمًا بشأن ”أمير الظلام” في الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، عن قرار جديد بشأن "أمير الظلام" في الإمارات، وذلك في ظل التوترات بين البلدين.

وحدثت الوزارة قوائم الإرهابيين المطلوبين، وأضافت إليها القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان، مستشار ولي عهد أبوظبي.

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تركيا تعلن قرارًا حاسمًا بشأن ”أمير الظلام” في الإمارات

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وقالت "الداخلية التركية"، في بيانٍ لها: إنها "أدرجت (دحلان) خلال تحديثها للقوائم الحمراء والبرتقالية والرمادية للإرهابيين المطلوبين لدى السلطات التركية".

وأضاف البيان: أن "تركيا رصدت مكافأة قد تصل قيمتها لـ 10 ملايين ليرة تركية ( نحو1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان"، بحسب وكالة "الأناضول".

جدير بالذكر أن تركيا تتهم "دحلان" الذي يعمل مستشارًا أمنيًّا لدى محمد بن زايد، بالضلوع في محاولة الانقلاب التركي الفاشل، منتصف يوليو/تموز 2016.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، في الثلاثين من الشهر الماضي: إن "في الإمارات إرهابيًّا، اسمه محمد دحلان، هرب إليها لأنه عميل لإسرائيل".