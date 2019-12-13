أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم، في تعليق على فيديو اعتداء طالب على آخر بمدرسة بالشرائع بمكة المكرمة، أن نائب وزير التعليم وجّه بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء والتصوير.
وقالت ابتسام الشهري: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لطالب بمدرسة في مكة المكرمة يعتدي على زميله، فقد وجّه نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء والتصوير وفق الإجراءات النظامية والتربوية، والتأكيد على متابعة وزير التعليم وتشكيله الأسبوع الماضي لجنة للحد من أي مظاهر للعنف والتنمر بالمدارس.
وكان مقطع الفيديو المتداول قد أظهر اعتداء طالب على آخر بمدرسة بالشرائع بمكة المكرمة.
وجاء تعليق وزارة التعليم على الحادثة بعد أن صرحت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة بأن الحادثة عبارة عن “مزحة”، وسط استغراب متداولي المقطع من تعليق الإدارة التعليمية بمكة وغياب “الرادع” لضمان عدم تكرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار من التعليم بشأن واقعة اعتداء طالب على زميله في مدرسة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.