قرار من التعليم بشأن واقعة اعتداء طالب على زميله في مدرسة بمكة

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم، في تعليق على فيديو اعتداء طالب على آخر بمدرسة بالشرائع بمكة المكرمة، أن نائب وزير التعليم وجّه بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء والتصوير.

وقالت ابتسام الشهري: ‏إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لطالب بمدرسة في مكة المكرمة يعتدي على زميله، فقد وجّه ‎نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء والتصوير وفق الإجراءات النظامية والتربوية، والتأكيد على متابعة وزير التعليم وتشكيله الأسبوع الماضي لجنة للحد من أي مظاهر للعنف والتنمر بالمدارس.

وكان مقطع الفيديو المتداول قد أظهر اعتداء طالب على آخر بمدرسة بالشرائع بمكة المكرمة.

وجاء تعليق وزارة التعليم على الحادثة بعد أن صرحت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة بأن الحادثة عبارة عن “مزحة”، وسط استغراب متداولي المقطع من تعليق الإدارة التعليمية بمكة وغياب “الرادع” لضمان عدم تكرارها.