إطلاق جائزة عالمية باسم “عبير بنت عبدالله” عن والدها-صورة

شهد المؤتمر الدولي حول الصحة والسلامة المرورية، الذي تنظمه المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات في جامعة محمد السادس لعلوم الصحة في الدار البيضاء بالمغرب اليوم (الجمعة)، إطلاق جائزة باسم الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عن والدها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، طيب الله ثراه؛ لتشجيع البحث العلمي في مجال السلامة المرورية، وذلك برعاية وزارتي التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والصحة المغربيتين، بحضور دولي رفيع المستوى. وتتضمن الجائزة التي تديرها وتشرف عليها المنظمة الدولية للوقاية الطرقية برعاية الأميرة عبير بنت عبدالله، مبادرة عالمية تهدف إلى اختيار أفضل الأبحاث العلمية، التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة في مجال السلامة المرورية على المستوى العالمي.

وحَفِل المؤتمر الذي يهدف إلى إبراز أهمية تطوير الفحص الطبي المتعلق بالأهلية الطبية للسائقين، تكريم المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات الأميرة عبير بنت عبدالله بدرع شرفي، تقديراً لجهودها المشهودة في هذا المجال. والأميرة عبير بنت عبدالله هي السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية، والرئيس الفخري للمنظمة العربية للسلامة المرورية، ولها جهود كبيرة في المجالات الاجتماعية والإنسانية، والحق في الحياة. وكانت المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات قد حثت شباب العالم قبل نحو عامين على تحقيق السلامة في الطرقات، وأقرت برنامجاً توعويًا بعنوان “الشباب سفراء السلامة على الطرقات” من أجل تعميمه على جميع الأعضاء، ويستند البرنامج على أن 50 في المئة من حوادث الطرقات في العالم يتسبب فيها الشباب.