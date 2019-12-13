بالصور: إصابة مضيفات بالخطوط السعودية نتيجة اصطدام حافلتهن مع “ونش” بالرياض

باشرت فرق الهلال الأحمر والإنقاذ التابعة للدفاع المدني حادِث تصادم تعرضت له حافلة تابعة للخطوط السعودية تقل عدداً من المضيفات، وذلك صباح أمس الخميس، أثناء توجههنّ إلى مطار الملك خالد في الرياض. وقالت مصادر إن أحد مستشفيات العاصمة استقبل عدداً من الإصابات التي نتجت عن الحادث، وقد خرج جميع المصابين مساء اليوم دون مضاعفات.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة وقوع تصادم بين حافلة الخطوط وآلية ثقيلة “ونش”، ما ألحق أضراراً كبيرة بالحافلة وتسبب في علوق عدد من المرافقات داخل الحافلة.