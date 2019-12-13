باشرت فرق الهلال الأحمر والإنقاذ التابعة للدفاع المدني حادِث تصادم تعرضت له حافلة تابعة للخطوط السعودية تقل عدداً من المضيفات، وذلك صباح أمس الخميس، أثناء توجههنّ إلى مطار الملك خالد في الرياض. وقالت مصادر إن أحد مستشفيات العاصمة استقبل عدداً من الإصابات التي نتجت عن الحادث، وقد خرج جميع المصابين مساء اليوم دون مضاعفات.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة وقوع تصادم بين حافلة الخطوط وآلية ثقيلة “ونش”، ما ألحق أضراراً كبيرة بالحافلة وتسبب في علوق عدد من المرافقات داخل الحافلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: إصابة مضيفات بالخطوط السعودية نتيجة اصطدام حافلتهن مع “ونش” بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.