دعت وزارة الصحة المواطنين والمواطنات، من حملة الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والراغبين في التقدم إليها عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بلغ 2942 وظيفة شاغرة (رجالاً، ونساءً) على فئتي (صيدلي، أخصائي غير طبيب).

وأضافت أن فترة التقديم تبدأ من يوم الأحد 18 /4 /1441هـ الموافق 15 /12 /2019م إلى 29 /4 /1441هـ الموافق 26 /12 /2019م ، ولمزيد من المعلومات اضغط : هنا .

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كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن 3 آلاف وظيفة صحية للخريجين والخريجات.. وهذه طريقة التقديم وموعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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