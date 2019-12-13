مدني حائل: العثور على جثة شاب في مستنقع مائي

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أن فرق الإنقاذ والغواصين باشرت بلاغا عن احتمال سقوط شاب في مستنقع مائي ضمن تجاويف صخرية وسط الجبال غرب حائل، وبعد البحث عُثر عليه وتم إخراجه متوفى وسلم لجهة الاختصاص.



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