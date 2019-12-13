برنامج مكافحة التدخين يشارك في يوم التطوع

تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع، واصل برنامج مكافحة التدخين بإدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة بجدة، تفعيل البرنامج الوطني لمكافحة التدخين «تطوعي صحة -3»، وذلك من خلال 3 مبادرات شملت «ساعدنا نساعدك - اتركها لصحتك - النظام يحميك».

وقدّمت مبادرة «ساعدنا نساعدك» العلاجية التعريف بخدمات الإقلاع عن التدخين العلاجية والسلوكية المجانية بكافة عيادات الإقلاع عن التدخين بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة والعيادات المتنقلة بالمجمعات التجارية والنقاط الثابتة، في حين استهدفت مبادرة «اتركها لصحتك» التثقيفية أكبر شريحة من المجتمع لنشر التوعية بأضرار التدخين والتدخين السلبي بأنواعه، أما مبادرة «النظام يحميك» المساندة فتم من خلالها عقد دورة لجميع المتطوعين للتعريف بنظام مكافحة التدخين لتمكينهم من توعية شريحة الحراسات الأمنية في المواقع العامة والمجمعات التجارية والقطاع الصحي الخاص بالتنسيق مع مكاتب الأمن لتعريفهم بمخالفات النظام وطريقة البلاغ.