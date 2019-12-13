برنامج مكافحة التدخين يشارك في يوم التطوع

وقدّمت مبادرة «ساعدنا نساعدك» العلاجية التعريف بخدمات الإقلاع عن التدخين العلاجية والسلوكية المجانية بكافة عيادات الإقلاع عن التدخين بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة والعيادات المتنقلة بالمجمعات التجارية والنقاط الثابتة، في حين استهدفت مبادرة «اتركها لصحتك» التثقيفية أكبر شريحة من المجتمع لنشر التوعية بأضرار التدخين والتدخين السلبي بأنواعه، أما مبادرة «النظام يحميك» المساندة فتم من خلالها عقد دورة لجميع المتطوعين للتعريف بنظام مكافحة التدخين لتمكينهم من توعية شريحة الحراسات الأمنية في المواقع العامة والمجمعات التجارية والقطاع الصحي الخاص بالتنسيق مع مكاتب الأمن لتعريفهم بمخالفات النظام وطريقة البلاغ.
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