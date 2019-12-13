محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لذوي الشهداء

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، لكل من والد وذوي شهيد الواجب الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري، ووالد وذوي جندي أول يحي بن علي محمد محنشي، ووالد وذوي الجندي عبدالله بن مزيد القيسي من منسوبي القوات المسلحة، الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم في الدفاع عن دينهم ووطنهم بالحد الجنوبي بمنطقة جازان. وأعرب نائب أمير المنطقة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دوت الخليج. من جانبهم أعرب ذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في كل مكان.



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