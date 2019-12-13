عاجل-السرقة وراء مقتل راجح بالقاهرة

كشفت مصادر أمنية مصرية أن حادث مقتل المواطن السعودي راجح الحارثي وقع في 10 ديسمبر الجاري، وبعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على الجناة، تبين أن القضية جنائية بدافع السرقة، وجاري استكمال التحقيقات عبر النيابة العامة،

وقالت سفارة المملكة بالقاهرة إنه تم العثور على جثة المواطن راجح الحارثي -رحمه الله-، الثلاثاء الماضي، مقتولا بعدة طعنات في منطقة النزهة الجديدة شرق العاصمة المصرية، حيث كان في زيارة للقاهرة.

وتمكنت الأجهزة المصرية المختصة من ضبط الجناة وعددهم اثنان، وكشفت التحقيقات أن الجريمة ارُتكبت بدافع السرقة وتم ضبط مبلغ نقدي بحوزة الجناة، إضافة إلى جهازي جوال يعودان للمجني عليه، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وقال مسؤولون في السفارة إنهم منذ اليوم الأول للحادث تواصلوا مع أسرة القتيل وتم اطلاعهم على كافة الإجراءات، إضافة إلى قيام السفارة بإبلاغ الجهات المختصة بالمملكة، واستمرار متابعة القضية.

وقدمت السفارة أخلص التعازي إلى أهل وذوي القتيل وتسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، كما عبرت السفارة عن تقديرها للأجهزة الأمنية المصرية التي تحركت سريعا فور علمها بالحادث، وتمكنت من القبض على الجانيين خلال 24 ساعة فقط.