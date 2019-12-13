السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان يبحث آفاق التعاون مع مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية البلجيكية



بروكسل 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية البلجيكية فيرونيك جستان، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة بروكسل.

وناقش معالي الدكتور عواد العواد جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، التي تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان، إضافة إلى بحث آفاق التعاون وسبل تعزيزها وتوطيدها بين الهيئة وإدارة حقوق الإنسان بالوزارة، إلى جانب تبادل الخبرات والتنسيق للوصول إلى تطلعات المملكة وقيادتها الرشيدة.

وأوضح معاليه أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

22:13ت م

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بروكسل 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية البلجيكية فيرونيك جستان، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة بروكسل.وناقش معالي الدكتور عواد العواد جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، التي تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان، إضافة إلى بحث آفاق التعاون وسبل تعزيزها وتوطيدها بين الهيئة وإدارة حقوق الإنسان بالوزارة، إلى جانب تبادل الخبرات والتنسيق للوصول إلى تطلعات المملكة وقيادتها الرشيدة.وأوضح معاليه أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ .// انتهى //22:13ت م0129

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