السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب اليمني يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية



أنطاليا 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

يشارك رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، بالجلسة العامة الـ 12 للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تنعقد خلال الفترة من 13 - 18 ديسمبر الجاري، في مدينة أنطاليا التركية.

ومن المقرر أن يلتقي البركاني على هامش مشاركته في الاجتماع البرلماني بعدد من رؤساء البرلمانات الآسيوية والوفود المشاركة بالاجتماع لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين اليمن والبلدان المشاركة في الاجتماع.

// انتهى //

21:31ت م

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