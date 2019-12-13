

بروكسل 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل بنائب المدير الإداري للعدالة وحماية المستهلك بالمفوضية الأوروبية السيدة أليكساندر جور شرودر، ومنسق المفوضية الأوروبية للتصدي لخطاب الكراهية ضد المسلمين توماسو تشامبرينو، بحضور رئيس بعثة المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال حقوق الإنسان وخطاب الكراهية ضد المسلمين، وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

‎واستعرض معاليه جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، التي تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان، موضحًا أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

20:34ت م

0109



بروكسل 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل بنائب المدير الإداري للعدالة وحماية المستهلك بالمفوضية الأوروبية السيدة أليكساندر جور شرودر، ومنسق المفوضية الأوروبية للتصدي لخطاب الكراهية ضد المسلمين توماسو تشامبرينو، بحضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال حقوق الإنسان وخطاب الكراهية ضد المسلمين، وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.‎واستعرض معاليه جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، التي تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان، موضحًا أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ .// انتهى //20:34ت م0109

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور العواد يلتقي بنائب المدير الإداري للعدالة في المفوضية الأوروبية ومنسق المفوضية للتصدي لخطاب الكراهية ضد المسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.