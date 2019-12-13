السعودية اليوم / أمانة الجوف تنهي تركيب إضاءة شوارعها بالـ LED لتوفر 70% من الطاقة



سكاكا 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

أنهت أمانة منطقة الجوف أعمال إعادة تأهيل إنارة الشوارع في منطقة الجوف، في أول إنجازاتها على مستوى المناطق والتي ستساهم بخفض إستهلاك الطاقة بمعدل 70% من الوضع السابق.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان بأن ذلك يأتي ضمن أهداف واستراتيجيات رؤية المملكة 2030 ، والتي تسعى للإستغلال الأمثل للطاقة والموارد الإقتصادية وترشيد الإستهلاك، والتي تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية جل إهتمامها بتنفيذ العديد من

المشاريع التي تسعى لتحقيق برامج ومشاريع الرؤية، وخاصة مايهتم بجودة الحياة وفق تطلعات معالي وزير الشوون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي .

وأبان المهندس الشرعان أن الأمانة استبدلت إضاءة الصوديوم التقليدية للشوارع بتقنية الليد LED في كل من مدينة سكاكا، ومحافظة القريات وطبرجل ودومة الجندل والمراكز التابعة لها ، كما تم وضع دراسة فنيَّة على جميع الشوارع مع الشركة الوطنية " ترشيد " ، مع مراعاة

التفاصيل الدقيقة مثل عرض الشارع، وأبعاد الأعمدة، وارتفاعها، ومستوى حركة السيارات من حيث الكثافة والسرعة المحددة، وتطبيق المعايير الدولية لضمان مستويات الإضاءة المثلى التي تلائم العين الطبيعية.

موضحا أنه تم تركيب مايقارب 90,000 مصباح، ومن المتوقع أن يبلغ توفير 62,325 طن متري من الانبعاثات الكربونية الضارة، مما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من مليون شتلة.

ويأتي استخدام أمانة منطقة الجوف للإضاءة بتقنية LED ضمن مشاريعها المتعددة الهادفة إلى تعزيز البعد الحضري في المنطقة ، والتزامًا منها بالارتقاء بجودة البنية التحتيّة والمرافق الخدمية وفق معايير صديقة للبيئة انسجامًا مع برامج التحول الوطني والمستهدفات

المنوطة بالقطاع البلدي.

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18:15ت م

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