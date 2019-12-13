شكرا لقرائتكم خبر عن «العواد»: أصدرنا 60 قرارًا لدعم حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل
موضحًا أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، نائب المدير الإداري للعدالة وحماية المستهلك بالمفوضية الأوروبية أليكساندر جور شرودر، ومنسق المفوضية الأوروبية للتصدي لخطاب الكراهية ضد المسلمين توماسو تشامبرينو، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال حقوق الإنسان وخطاب الكراهية ضد المسلمين، وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
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