الأمن المصري يوقع بقاتلي راجح الحارثي .. طعناه للسرقة

2019-12-13

متابعات الخليج 365 - القاهرة

كشفت سفارة المملكة لدى مصر، كواليس العثور على جثة متابعات الخليج 365 راجح الحارثي مقتولًا بعدة طعنات في منطقة النزهة الجديدة بمدينة القاهرة، حيث كان في زيارة لمصر.

وتحرت الأجهزة المصرية المختصة على الفور عن ظروف وملابسات جريمة مقتل راجح الحارثي والبحث عن مرتكبيها، وتم العثور على الجناة وعددهم اثنان، أوضحت نتيجة التحقيقات أن الجريمة حدثت بدافع السرقة، حيث تم ضبط مبلغ نقدي بحوزة الجناة، بالإضافة إلى جهازي “موبايل” يعودان للمجني عليه، وتمت إحالة الجانيين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وإحالتهما إلى المحاكمة.

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وتواصلت السفارة لدى لمملكة منذ اليوم الأول للحادث مع أسرة القتيل راجح الحارثي وأطلعتهم على كافة الإجراءات، إضافة إلى قيام السفارة بإبلاغ الجهات المختصة بالمملكة.

وأضافت السفارة أنها إذ توضح كافة الحقائق المتعلقة بهذا الحادث المؤسف، فإنها تقدم خالص التعازي إلى أهل وذوي القتيل راجح الحارثي، وتسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

كما عبرت السفارة عن شكرها وتقديرها للأجهزة الأمنية المصرية التي تحركت سريعًا فور علمها بالحادث، وتمكنت من القبض على الجانيين في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 24 ساعة، فيما أكدت السفارة استمرارها في متابعة القضية.