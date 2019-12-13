تعريف بالمنصة الوطنية للرصد السياحي في الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة أمس الأول ورشة عمل تعريفية بالمنصة الوطنية للرصد السياحي، وذلك بقاعة الحسام للمعرض والاحتفالات.

وقدم الورشة مسؤولو الهيئة، بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والنظام الأمني «شموس»، وحضور مشغلي منشآت الإيواء وأصحاب المنشآت السياحية في المنطقة وذات العلاقة من الشركاء والمهتمين بصناعة السياحة بالمنطقة.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة المنطقة صالح القلطي أن هذه الورشة تقام بتوجيه من أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود، بما يعكس حرص إمارة المنطقة وهيئة السياحة على جودة الخدمات للمنشآت السياحية ودعم قطاع الاستثمار في صناعة السياحة.