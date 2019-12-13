تشكيل لجنة للتحقيق في تنمر طالب على آخر بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة وجهت وزارة التعليم بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء المصور بمقطع فيديو متداول لطالب يعتدي على زميله بمدرسة في مكة المكرمة. وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري إن نائب وزير التعليم وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداء والتصوير، وفق الإجراءات النظامية والتربوية. وأكدت متابعة وزير التعليم وتشكيله الأسبوع الماضي لجنة للحد من أي مظاهر للعنف والتنمر بالمدارس. وجاء تعليق وزارة التعليم على الحادثة بعد تداول مقطع فيديو على نحو واسع لطالب يتنمر على زميله في المدرسة، وعلقت حينها الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة بأنها كانت مزحة، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل يستغربون تعاطي الإدارة مع مثل هذه الاعتداءات وضمان عدم تكرارها.



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