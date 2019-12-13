السعودية | الداخلية السعودية تفوز بجائزة الفيلم التوعوي نهاية أمل

شكرا لقرائتكم الداخلية السعودية تفوز بجائزة الفيلم التوعوي نهاية أمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نالت وزارة الداخلية السعودية جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وفازت الداخلية بفيلم "نهاية أمل" الذي يسلط الضوء على أضرار المخدرات بشكل توعوي، ويصفها بأنها نهاية الأمل. ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية مقطعا قصيرا للفيلم التوعوي عبر تويتر.

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