شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تفوز بجائزة الأفلام التوعوية في مسابقة " الوزراء العرب " والان نبدء بالتفاصيل

توجت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، وزارة الداخلية ، بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تنظمها الأمانة العامة، والفيلم الفائز هو "نهاية أمل".

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