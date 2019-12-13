وجهات سفر اقتصادية لعطلة رأس السنة الميلادية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واحدة من أهم مزايا عطلة نهاية العام، هي إمكانية السفر إلى أي بلد آخر لقضاء الإجازة، والتعرف على عادات وتقاليد شعوب مختلفة.

مع بداية رأس السنة الميلادية، تقف التكلفة الباهظة عائقاً أمام أغلب الراغبين في السفر، لكن ذلك لا يعني عدم وجود أماكن سياحية خلابة بتكلفة معتدلة.

ويرصد موقع "إيفيننج ستاندرد" البريطاني، في التقرير التالي، أبرز الأماكن السياحية الخلابة حول العالم، والوقت الأنسب لزيارتها بسبب انخفاض سعر تذاكر السفر إليها.

1- براتيسلافا (سلوفاكيا)

يعد شهر يناير/كانون الثاني، الوقت الأمثل لزيارة براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا، كونه الأمثل لتحمل تكلفة السفر إليها.

تمتاز المدينة بقربها من فيينا وإمكانية السفر إليها في أقل من ساعة، فضلاً عن احتوائها على عدد كبير من المتاحف والمعارض، وأخيراً تمتلك موقعاً جغرافياً ممتازاً، إذ تطل على نهر الدانوب.

2- آيندهوفن (هولندا).

كما يعد أيضاً شهر يناير/كانون الثاني الوقت الأمثل لزيارتها، بسبب انخفاض سعر التذاكر بحوالي 62%.

وتمتاز المدينة كونها موطناً واحداً من أهم الرسامين في التاريخ، ألا وهو فان جوخ، إذ عاش الأخير لأعوام عدة في منطقة نوينين (إحدى بلديات المدينة)، وسميت إحدى القرى "فن جوخ" تيمنًا باسمه.

بإمكان السياح التجول في المدينة، ومشاهدة المواقع الحقيقة التي ألهمت "جوخ" لأهم أعماله الفنية.

3- جيرسي (بريطانيا)

الشهور الأمثل لزيارتها: يناير/كانون الثاني، أبريل/نيسان، مايو/أيار، سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول.

وتمثل مدينة جيرسي موقعاً مثالياً لمشاهدة غروب الشمس على الساحل الفرنسي أو الريفييرا الفرنسي.

4- تنريفي (إسبانيا)

الشهر الأنسب لزيارة مدينة تنريفي هو يناير/كانون الثاني، بسبب انخفاض سعر تذكرة السفر بنسبة 44%.

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تمتاز المدينة بإقامتها ثاني أكبر مهرجان في إسبانيا، بعد مدينة ريو دي جانيرو، فضلاً عن إقامتها العديد في الحفلات في جزرها المختلفة.



5- دوسلدورف (ألمانيا)

يمثل شهر فبراير/شباط وقتاً مثالياً لزيارة مدينة دوسلدورف الألمانية، بسبب انخفاض سعر تذكرة السفر إليها بنسبة 43%.

تعد المدينة ثاني أهم مركز اقتصادي في ألمانيا بعد فرانكفورت، كما تمتاز بكثرة دور عرض الأزياء، والمعارض التجارية والترفيهية والفنية فيها.

6- فروتسواف (بولندا)

يمثل شهر يناير/كانون الثاني وقتاً مناسباً لزيارة مدينة فروتسواف في بولندا.

وتمتاز المدينة بكثرة الجسور والممرات بها، فضلاً عن امتلائها بتماثيل برونزية مميزة، يزيد عددها على 400 تمثال.

7- سبليت (كرواتيا)

يمثل شهر أكتوبر/تشرين الأول، وقتاً مناسباً لزيارة مدينة سبليت أو أسبالطو الكرواتية، إذ ينخفض سعر تذاكر السفر للمدينة بنسبة 42%.

وتعتبر "سبليت" ملجأ مثالياً وشعبياً للسياح حول العالم، بسبب جمعها بين الأماكن الترفيهية والتاريخية على حد سواء، فضلاً عن تضمنها كثيراً من المطاعم التي تعرض وجبات محلية فريدة.

8- فرانكفورت (ألمانيا)

يعتبر شهر يناير/كانون الثاني من أنسب الشهور لزيارة مدينة فرانكفورت.

وتشتهر مدينة فرانكفورت كونها مركزاً اقتصادياً عالمياً شهيراً، بسبب كثرة البنوك والشركات المالية فيها، إلا أن لها أهمية تاريخية أيضاً كونها شهدت ميلاد الفيلسوف الألماني الشهير جوته.

كما تحتوي المدينة أيضاً على محطة مترو الأنفاق الشهيرة بوكنهايمر ورت، التي تأسر الأنظار فور رؤيتها.