ضبط أكثر من 4 ملايين و330 ألف مخالف للأنظمة

2019-12-13

متابعات الخليج 365 - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 15/ 4/ 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط 4330769 مخالفًا، منهم 3385861 مخالفًا لنظام الإقامة، و664809 مخالفين لنظام العمل، و280099 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

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وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 78244 شخصًا، 42% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2976 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4725 شخصًا، وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1746 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1705 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 41 سعوديًّا.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14871 وافدًا مخالفًا، منهم 13129 رجُلًا، و1742 امرأة، كما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 598253 مخالفًا، وإحالة 546674 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 727783 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1089793 مخالفًا.

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