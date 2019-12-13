شكرا لقرائتكم أمطار رعدية غدًا على 7 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-13 أمطار رعدية غدًا على 7 مناطق ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها بشأن الأحوال الجوية ليوم غد السبت. Advertisements وتوقعت الأرصاد، عبر حسابها بموقع تويتر، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، غدًا السبت، على عدد من مناطق المملكة منها الشرقية، والرياض ونجران، جازان وعسير والباحة، وأجزاء من منطقة القصيم. كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق للمملكة. شارك الخبر







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