شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في مصر تكشف لـ«الخليج 365» ملابسات مقتل راجح الحارثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة)

بينت سفارة المملكة في مصر في تصريح خاص لـ«الخليج 365» أنه في تاريخ الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري تم العثور على جثة المواطن راجح الحارثي -رحمه الله- مقتولا بعدة طعنات في منطقة النزهة الجديدة بمدينة القاهرة، حيث كان في زيارة لمصر.

وباشرت الأجهزة المصرية المختصة على الفور التحري عن ظروف وملابسات الجريمة، والبحث عن مرتكبيها، وبفضل من الله تم العثور على الجناة وعددهم اثنان، أوضحت نتيجة التحقيقات أن الجريمة ارُتكبت بدافع السرقة؛ حيث تم ضبط مبلغ نقدي بحوزة الجناة، إضافة إلى جهازي جوال يعودان للمجني عليه، وتمت إحالة الجانيين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وإحالتهما إلى المحاكمة.

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وتواصلت السفارة منذ اليوم الأول للحادث مع أسرة القتيل وأطلعتهم على كافة الإجراءات، إضافة إلى قيام السفارة بإبلاغ الجهات المختصة بالمملكة.

وأضافت السفارة أنها إذ توضح كافة الحقائق المتعلقة بهذا الحادث المؤسف، فإنها تقدم أخلص التعازي إلى أهل وذوي القتيل وتسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

كما عبرت السفارة عن شكرها وتقديرها للأجهزة الأمنية المصرية التي تحركت سريعا فور علمها بالحادث، وتمكنت من القبض على الجانيين في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 24 ساعة، فيما أكدت السفارة استمرارها في متابعة القضية.