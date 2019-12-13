ولي العهد يترأس التكوين الجديد لمجلس إدارة القدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض اعتمد صندوق الاستثمارات العامة التكوين الجديد لمجلس إدارة «شركة القدية للاستثمار»، ويترأس المجلس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من: الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وماجد بن عبدالله الحقيل، وأحمد بن عقيل الخطيب، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وفهد بن عبدالمحسن الرشيد، والمهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي. ويتوافق التكوين الجديد لمجلس إدارة «شركة القدية للاستثمار» مع توجهات المشروع المستقبلية. مشروع القدية: يعد عاصمة الترفيه والرياضة والفنون

معلم يضم 300 مرفق مختلفة

وجهة للشباب السعودي

مدينة نابضة بالحياة

يقع على موقع متميز غرب العاصمة الرياض

مساحته 334 كلم2

سيسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة



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