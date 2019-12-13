القيادة تهنئ رئيس وزراء بولندا بتشكيل الحكومة الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء جمهورية بولندا ماتيوس مورافيسكي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده برئاسته.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء جمهورية بولندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية بولندا الصديق.