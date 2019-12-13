إصدار 2,031,751 تأشيرة عمرة خلال 105 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة الحج والعمرة 2,031,751 تأشيرة عمرة منذ بدء موسم هذا العام في غرة محرم الماضي وحتى 15 ربيع الآخر الحالي، وبلغ مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1,566,754 معتمرا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,221,304 معتمرين بعد أن أتموا مناسكهم، وذلك طبقا للإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي.

ويقيس المؤشر مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وطورت وزارة الحج والعمرة أخيرا محرك الحجز المركزي «مقام» والذي يتيح لطرفي الخدمة سواء شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.

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كما يتيح المحرك بالتكامل بين وزارتي الحج والعمرة والخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الالكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية.

وكانت وزارة الحج أطلقت في منتصف هذا الأسبوع مبادرة التأمين على المعتمرين من الخارج، وهو تأمين شامل للحالات الصحية الطارئة، إضافة إلى تأخر وإلغاء الرحلات وحالات الحوادث والكوارث، وتأتي مبادرة التأمين على معتمري الخارج ضمن مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 والذي يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.

أكثر الجنسيات قدوما:

الباكستانية 411,140

الإندونيسية 368,193

الهندية 221,956

الماليزية 97,709

التركية 65,083

المصرية 53,962

البنجلاديشية 47,962

الجزائرية 45,950

الإماراتية 29,544

الأردنية 23,926

دخول المعتمرين عبر المنافذ: